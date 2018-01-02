ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنحو 22 بالمئة خلال2017 ليصل إلى نحو 15000 نقطة.

وقال رئيس قسم التحليل الفني في بلتون المالية، مهاب عجينة، لرويترز "نتوقع مزيدا من الصعود في البورصة. 2018 سيكون عاما إيجابيا. لانزال في اتجاه صاعد على المدى المتوسط والطويل.. أي فرص للنزول خلال الربع الأول من هذا العام عند مستوى 14 ألف نقطة ستكون فرصة جيدة للشراء".

واتفقت رئيسة قسم البحوث في فاروس القابضة للاستثمارات المالية، رضوى السويفي، مع عجينة في الرأي بشأن استمرار الأداء الإيجابي للسوق خلال عام 2018.

وقالت "نتوقع صعود المؤشر الرئيسي لبورصة مصر حتى مستوى 17 ألف نقطة، وقد يكون الارتفاع أكثر من ذلك في حالة تخطي سهم البنك التجاري الدولي لمستوى 89 جنيها".

ويمثل سهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في مصر، نحو 38 بالمئة من المؤشر الرئيسي للبورصة وأغلق الثلاثاء في السوق عند مستوى 76.90 جنيها.

وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية والمياه، سعيا لإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.