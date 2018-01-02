أبو ظبي - سكاي نيوز عربية تسببت نائبة بارزة في حزب البديل لألمانيا القومي المعادي للإسلام، في أزمة مع الشرطة وتويتر بسبب ردها على تغريدة باللغة العربية لشرطة كولونيا تتضمن تهنئة بالعام الجديد.