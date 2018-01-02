أبو ظبي - سكاي نيوز عربية تسببت نائبة بارزة في حزب البديل لألمانيا القومي المعادي للإسلام، في أزمة مع الشرطة وتويتر بسبب ردها على تغريدة باللغة العربية لشرطة كولونيا تتضمن تهنئة بالعام الجديد.
وغردت بياتريكس فون ستورش على تويتر باعتراضاتها على تغريدة نشرتها الشرطة السبت باللغة العربية، ومعها تهاني بلغات أجنبية أخرى.
وكتبت: "هل يعتقدون أنهم سيهدؤون قطعان الرجال البربريين المسلمين المغتصبين جماعيا بهذه الطريقة؟"، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.
وتم حظر حساب فون ستورش على تويتر لعدة ساعات يوم الاثنين بسبب انتهاك قوانين خطاب الكراهية.
وقالت الشرطة، الثلاثاء، إنها تقدمت بشكوى جنائية للادعاء بسبب الاشتباه في التحريض.