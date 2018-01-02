وتتوقع صحف عالمية أن تشهد فترة الانتقالات الشتوية هذه السنة، صفقات مهمة وضخمة، خصوصا في الدوري الإسباني والإنجليزي.

ومن المحتمل أن ينتقل أليكيس سانشيز من أرسنال إلى مانشستر سيتي، وأن يضم "المدفعجية" رياض محرز قادما من ليستر سيتي.

وفي الدوري الإسباني، قد يضم برشلونة إلى صفوفه البرازيلي كوتينيو، وهي الصفقة التي طال انتظارها من قبل عشاق الفريق الكتالوني.

أما المهاجم الفرنسي غريزمان فلم يحسم بعد وجهته، حيث مايزال مترددا بين برشلونة ومانشستر يونايتد، في وقت يتمسك به أتلتيكو مدريد.

مانشستر يونايتد قد يجري صفقة "التاريخ"، في حال نجح في ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوفه.

فيما ينتظر أنصار ريال مدريد على أحر من الجمر إتمام المفاوضات بين مسؤولي فريقهم ونظرائهم في توتنهام، من أجل الاستفادة من خدمات هداف الدوري الإنجليزي هاري كين.