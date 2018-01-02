ويشكل حرق الدمى الورقية الضخمة احتفالا بالسنة الجديدة تقليدا في مدينة تولوسا التي تبعد 60 كلم جنوب العاصمة بوينوس آيرس.

ومن بين الدمى التي بلغ عددها قرابة المئة، كانت هناك واحدة يبلغ ارتفاعها خمسة أمتار، وتمثل نجم تشيلي فيدال بالقميص رقم 8 الذي يرتديه مع المنتخب الوطني.

وتظهر الدمية فيدال جالسا أمام تلفاز كتب عليه "كأس العالم لكرة القدم - روسيا 2018"، في إشارة ساخرة لغياب تشيلي عن نهائيات الصيف المقبل، بعد فشلها في الحصول على إحدى البطاقات المخصصة لمنطقة أميركا الجنوبية.

وهناك خصومة كروية كبيرة بين الأرجنتين وتشيلي، لاسيما بعد فوز الأخيرة على جارتها اللدودة في نهائي النسختين الأخيرتين من بطولة "كوبا أميركا" لمنتخبات أميركا الجنوبية عامي 2015 و2016.