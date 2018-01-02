وقالت وزارة الخارجية في بيان إن "تركيا قلقة إزاء الأنباء عن أن التظاهرات في إيران ... تنتشر وتوقع قتلى وأيضا وإزاء الأضرار التي لحقت ببعض المباني الحكومية" داعية "إلى تغليب المنطق لمنع اي تصعيد".

وتشهد عدة مدن إيرانية تظاهرات على مدار أيام، واجهها الأمن الإيراني بعنف، مما أسفر عن مقتل 21 شخصا على الأقل وفقا لإحصائية رسمية.