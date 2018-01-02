وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1308.31 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:39 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل أعلى مستوى منذ 26 سبتمبر عند 1310.30 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1310.50 دولار للأوقية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 13 بالمئة العام الماضي مسجلا أفضل أداء سنوي منذ 2010. وغذى الصعود تعثر الدولار وتوترات سياسية وانحسار القلق إزاء تأثير رفع أسعار الفائدة الأميركية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 17.04 دولار. وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 927.49 دولار.

وصعد البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1072.50 دولار بعد أن سجل أعلى مستوى منذ فبراير 2001 عند 1074.30 دولار.