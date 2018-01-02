وتواجه القوات الإيرانية المتظاهرين بالقوة والعنف والرصاص الحي، وفقا لاتهامات المعارضة، في حين يسعى النظام الإيراني إلى تبرير العنف باتهام المحتجين بمهاجمة مقار حكومية.

وأوضح التلفزيون أن القتلى هم 6 متظاهرين وأحد المارة وشرطي وعنصر من الحرس الثوري.

وقال التلفزيون الإيراني إن 6 متظاهرين قتلوا في مواجهات مع قوات الأمن "فيما كانوا يحاولون مهاجمة مركز للشرطة في مدينة قهدريجان"، فيما قتل عنصر في الحرس الثوري في كهريز سنغ.

وقتل أحد المارة في خميني شهر، إضافة إلى شرطي قتل برصاص أطلق من سلاح صيد في نجف آباد المجاورة، وقد أعلن مقتله مساء الاثنين، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وتشهد عدة مدن إيرانية تظاهرات على مدار أيام، واجهها الأمن الإيراني بعنف، مما أسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل وفقا لإحصائية أصدرها التلفزيون الإيراني الأحد.

اعتقالات بالمئات

واعتقلت السلطات الإيرانية 450 شخصا في ثلاثة أيام بالعاصمة طهران منذ السبت الماضي، وفقا لما نقلت وكالة (إيلنا) يوم الثلاثاء عن نائب محافظ طهران، علي أصغر ناصربخت.

وأضاف ناصربخت أن 200 متظاهر اعتقلوا يوم السبت، كما اعتقل 150 آخرون يوم الأحد، و100 أمس الاثنين.