وأضافت الشركة في بيان نشر على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك: "من المتوقع أن يتم استعادة الخدمة بشكل كامل تدريجيا خلال الأيام القليلة المقبلة"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

ويشكو المصريون عادة من بطء سرعة الإنترنت. ومن أكبر الشركات التي تقدم الخدمة في البلاد الشركة المصرية لنقل البيانات (تي.إي داتا) التابعة للمصرية للاتصالات، ولينك دوت نت التابعة لأورانج الفرنسية، وفودافون داتا التابعة لفودافون، وشركة تابعة لاتصالات مصر.

وبلغ عدد المشتركين في خدمات الإنترنت الأرضي في المصرية للاتصالات نحو 3.8 مليون عميل بنهاية سبتمبر 2017.