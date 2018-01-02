وقال وزير إعادة التوحيد الكوري الجنوبي شو ميونغ غيون: "نأمل أن يتمكن الجنوب والشمال من الجلوس وجها لوجه لبحث مشاركة وفد كوريا الشمالية في ألعاب بيونغ تشانغ"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأشار الوزير إلى ضرورة بحث "مسائل أخرى ذات اهتمام متبادل من أجل تحسين العلاقات بين الكوريتين".

وكان زعيم كوريا الشمالية قد قال، الاثنين، في رسالة إلى الشعب الكوري الشمالي بمناسبة العام الجديد: "إننا على استعداد لاتخاذ الخطوات الضرورية لإرسال وفدنا" إلى ألعاب بيونغ تشانغ.

وقدمت سلطات كوريا الجنوبية ومنظمو ألعاب بيونغ تشانغ، دورة الألعاب هذه على أنها "دورة ألعاب أولمبية للسلام"، وستعقد من 9 إلى 25 فبراير.

وتريد سيول ومنظمو الألعاب أن تشارك كوريا الشمالية في "دورة ألعاب السلام"، غير أن مشاركة بيونغيانغ في الأحداث الرياضية تعتمد إلى حد كبير على تطورات الوضع السياسي والعسكري في شبه الجزيرة.

وفي كلمته بمناسبة العام الجديد، أبدى كيم تأييده لتحسين العلاقات بين الكوريتين، وقال "إننا بحاجة إلى تحسين العلاقات المجمدة بين الشمال والجنوب، وجعل هذا العام نقطة تحول في التاريخ الوطني" الكوري.