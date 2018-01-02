واستهدف القصف الإسرائيلي بصاروخين موقع "البحرية" في مدينة خانيونس جنوبي القطاع، بدون أن يبلغ عن وقوع إصابات، وفق ما ذكرت وسائل إعلامية فلسطينية محلية.

ولم يذكر الجيش الإسرائيلي تفاصيل بخصوص الصاروخ الذي سقط داخل إسرائيل، لكن الإذاعة العامة قالت إن صاروخا انفجر قرب بلدة جنوبي البلاد لم تحددها.

وأطلقت فصائل فلسطينية في غزة أكثر من 12 صاروخا أو قذائف هاون باتجاه إسرائيل منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل في 6 ديسمبر الماضي.