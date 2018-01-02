وقال تلفزيون (إيه.بي.سي 7) إن الشاحنة انعطفت يسارا بشكل غير قانوني عندما ضربت اثنين من المشاة وسيارة متوقفة وأخرى بها أسرة من خمسة أفراد.

وذكرتإدارة الإطفاء في سان فرانسيسكو على تويتر إن أحد المشاة أصيب إصابة تهدد حياته بينما يعاني آخر من إصابة بالغة. وأضافت أنأفراد الأسرة التي كانت داخل السيارة أصيبوا إصابات طفيفة.

وذكر الموقع الإلكتروني سان هوزيه ميركوري نيوز أن الضابط بالشرطة غريس تشاتباندان قال إنه لا يوجد ما يشير إلى أن الحادثة هجوم إرهابي.