وقال سيتي بموقعه على الإنترنت إن جيسوس "تعرض لإصابة في أربطة الركبة" وأنه سيخضع للمزيد من الفحوص لتحديد فترة الغياب.

وكان بيب غوارديولا مدرب سيتي قال عقب اللقاء مباشرة إن جيسوس "سيغيب لفترة أكثر قليلا من شهر واحد".

وترك المهاجم البالغ عمره 20 عاما الملعب وسط دموعه بعدما سقط بشكل غريب خلال الشوط الأول واضطر لمغادرة الملعب مبكرا بينما تلقى مواساة الجهاز الطبي لناديه.

وكتب جيسوس في حسابه على إنستغرام "خضعت لفحوص على ركبتي اليسرى وأظهرت معاناته من إصابة بسيطة في أربطة الركبة".

وأضاف "أشكر الله أن الإصابة ليست سيئة جدا وأني لن أحتاج إلى الخضوع لأي جراحة. أعد بالعودة في أسرع وقت ممكن".

ويتصدر سيتي الدوري الإنجليزي بفارق 12 نقطة عن أقرب منافسيه وقبل أن يواجه واتفورد اليوم الثلاثاء.