وقالت متحدثة باسم وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني "تابعنا التظاهرات التي قام بها المواطنون الإيرانيون خلال الأيام الماضية. كنا على اتصال بالسلطات الإيرانية، ونتوقع أن يكون الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير مضمونا بعد التصريحات العلنية للرئيس روحاني".

وأضافت "سنواصل رصد التطورات".

من جهته، اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "زمن التغيير" حان في إيران، بعدما أكد في وقت سابق أن "الأنظمة القمعية لا يمكن أن تستمر إلى الأبد".