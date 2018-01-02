ولم يذكر الجيش تفاصيل أخرى لكن الإذاعة العامة قالت إن صاروخا انفجر قرب بلدة إسرائيلية لم تحددها.

وأطلقت فصائل فلسطينية في غزة أكثر من 12 صاروخا أو قذائف هاون على إسرائيل في تجدد لأعمال عنف منذ اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 6 كانون الأول/ديسمبر 2017 بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وغالبا ما تقوم فصائل فلسطينية بإطلاق الصواريخ، لكن إسرائيل تحمل قادة حماس مسؤولية أي هجمات انطلاقا من القطاع، وترد مستهدفة مواقع للحركة.