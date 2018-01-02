ودعا جونسون إلى احترام حرية التعبير والحق في التظاهر السلمي بعد استمرار احتجاجات الشوارع لليوم السادس وتردد أنباء عن مقتل 13 شخصا.

وقال على حسابه على فيسبوك "تراقب المملكة المتحدة الأحداث في إيران عن كثب. نعتقد أنه ينبغي أن يكون هناك حوار جاد بشأن القضايا المشروعة والمهمة التي يطرحها المحتجون ونحن نتطلع إلى أن تسمح السلطات الإيرانية بهذا".