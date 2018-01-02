أبو ظبي - سكاي نيوز عربية دعا وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إيران إلى الدخول في حوار جاد بشأن القضايا التي أثارها المحتجون والتي قال إنها "مشروعة ومهمة" وذلك مع استمرار أسوأ موجة من الاضطرابات تشهدها إيران.
ودعا جونسون إلى احترام حرية التعبير والحق في التظاهر السلمي بعد استمرار احتجاجات الشوارع لليوم السادس وتردد أنباء عن مقتل 13 شخصا.
وقال على حسابه على فيسبوك "تراقب المملكة المتحدة الأحداث في إيران عن كثب. نعتقد أنه ينبغي أن يكون هناك حوار جاد بشأن القضايا المشروعة والمهمة التي يطرحها المحتجون ونحن نتطلع إلى أن تسمح السلطات الإيرانية بهذا".