وعانى الفريقان لتهديد المرميين في الشوط الأول تحت المطر، لكن يونايتد أنهى الشوط بشكل أفضل وتحكم في الإيقاع بعد الاستراحة، وسدد خوان ماتا في القائم قبل الثنائية.

وسدد مارسيال من حافة منطقة الجزاء ليفتتح التسجيل في الدقيقة 57 بعد عمل رائع من بول بوغبا، لتدب الحياة في فريق المدرب جوزيه مورينيو بعد شوط أول باهت.

وعزز لينغارد تفوق ناديه، بعدما توغل في عمق الدفاع وسدد بإتقان في الدقيقة 81 ليضمن الانتصار المنشود، وأحرز هدفه السابع هذا الموسم ليصبح ثاني هدافي يونايتد بعد روميلو لوكاكو.