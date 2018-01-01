ومدد ليفربول، الذي غاب عنه بعض نجومه، سلسلة من 16 مباراة دون هزيمة في جميع المسابقات، وعزز موقعه في المركز الرابع بالدوري الإنجليزي.

وافتتح ليفربول التسجيل بتسديدة من ساديو ماني في الدقيقة 61، لكن يوهان بيرغ غودموندسون أدرك التعادل لبيرنلي في الدقيقة 87 من ضربة رأس.

وبدا أن ليفربول سيعيش ليلة محبطة، لكن مدافع إستونيا كلافان انتزع الفوز بنفس الطريقة، بعدما حول إلى الشباك كرة بالرأس من ديان لوفرين.

وأجرى يورغن كلوب مدرب ليفربول 7 تغييرات على التشكيلة التي هزمت ليستر سيتي، السبت، حيث غاب الهداف محمد صلاح وفيليب كوتينيو للإصابة، وجلس روبرتو فيرمينو على مقاعد البدلاء.

وفي مباراة أخرى، سجل الجزائري رياض محرز هدفا وصنع آخر ليقود ليستر للفوز 3-صفر على هدرسفيلد.

وأحرز الجزائري محرز هدفا جميلا في الدقيقة 53، وضاعف مواطنه إسلام سليماني الغلة بعد 7 دقائق أخرى مسجلا أول أهدافه هذا الموسم.

وأكمل مارك ألبرايتون الثلاثية، ليبقى ليستر ثامنا وهدرسفيلد في المركز 11، رغم تعرضه لأول خسارة في 5 مباريات.