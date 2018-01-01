وقال غابرييل: "نناشد الحكومة الإيرانية احترام حقوق المتظاهرين في التجمع والتعبير عن آرائهم بسلمية. بعد المواجهات التي حدثت في الأيام القليلة الماضية ينبغي لجميع الأطراف الإحجام عن الأعمال العنيفة".

وشهدت عدة مدن إيرانية احتجاجات تطالب بتحسين مستوى المعيشة، شارك عشرات الآلاف.

والتظاهرات التي بدأت الخميس هي الأكبر منذ الاضطرابات التي وقعت في 2009، عقب الانتخابات التي أتت بالرئيس محمود أحمدي نجاد لفترة جديدة، في اقتراع أثار الجدل.

والاثنين أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن 12 شخصا قتلوا في الاحتجاجات، بينهم 10 لقوا مصرعهم الأحد.