واضطر سيلفا الذي توج مع المنتخب البرتغالي بكأس أوروبا 2016، إلى الانتظار 4 أشهر لإتمام صفقة انتقاله من سبورتنغ لشبونة البرتغالي إلى ليستر مقابل 22 مليون جنيه إسترليني (29.7 مليون دولار)، بعدما رفضت أوراقه في أغسطس الماضي بسبب التقدم بها بعد 14 ثانية على غلق باب الانتقالات الصيفية.

وتسبب هذا الأمر بجعل اللاعب البالغ 28 عاما دون فريق، بعدما رفضت محكمة التحكيم الرياضي الاستئناف الذي تقدم به من أجل السماح له بالانضمام إلى ليستر الصيف المنصرم.

وتحدث سيلفا عن الفترة الصعبة التي مر بها منذ أغسطس، قائلا لتلفزيون ليستر: "عندما تمر بمرحلة من هذا النوع، فالمشاعر تكون متفاوتة من يوم إلى آخر. يجب أن تحافظ على ذهنية إيجابية وهذا ما حاولت القيام به. أبقيت ذهني مركزا على وظيفتي وما أحب القيام به".

وكشف سيلفا أنه حافظ على لياقته البدنية رغم عدم خوضه أي مباراة هذا الموسم، مضيفا: "كان الوضع محبطا للغاية، لكن الأوقات الصعبة أصبحت خلفي الآن، وأنا سعيد للغاية باقترابي من الهدف الذي وضعته لنفسي".

وأوضح: "كنت أعمل بشكل دؤوب كل يوم للوصول الى هذه اللحظة وأنا في وضع بدني جيد. كان من المهم جدا أن أواصل تماريني لأن فترة الغياب عن المباريات كانت طويلة. لا شيء أفضل من اللعب".