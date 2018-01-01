وقالت الخارجية في بيان، الاثنين، إنها "تدعو جميع المواطنين الكرام لعدم السفر نهائيا وتحت أي ظرف إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، نظرا لما تمر به من اضطرابات واسعة وأوضاع أمنية غير مستقرة وما تشهده مدن إيران من أعمال عنف بالغة الخطورة".

وتابع البيان: "وتطلب من جميع المواطنين البحرينيين المتواجدين في إيران ضرورة مغادرتها فورا، مع توخي أقصى درجات الحذر والحيطة".