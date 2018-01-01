وأضاف البيان أن الواردات انخفضت خلال أول 11 شهرا من عام 2017 إلى 51 مليار دولار، مقارنة مع 61 مليار دولار في الفترة ذاتها من عام 2016، في حين زادت الصادرات إلى 20.4 ملياردولار من 18.4 مليار.

وتابع أن الصادرات "من المتوقع أن تصل إلي 22.4 مليار دولار مع ختام عام ،2017 بنسبة زيادة تصل إلى حوالى 10 في المائة عن عام 2016 والذي بلغت قيمة الصادرات فيه 20.4 مليار دولار".

وقال الوزير طارق قابيل إن "القطاعات التى حققت زيادة فى صادراتها خلال عام 2017 تضمنت قطاعات الصناعات الكيماوية والأسمدة، والملابس الجاهزة، والصناعات الهندسية والإلكترونيات،والمفروشات، والغزل والنسيج، والصناعات الغذائية".