وقال البابا لنحو 40 ألفا احتشدوا في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، إنه اختار مأزق المهاجرين واللاجئين شعارا لليوم العالمي للسلام الذي تحتفل به الكنيسة الكاثوليكية في الأول من يناير من كل عام.

وأضاف: " من أجل هذا السلام، الذي هو حق لكل فرد، كثير منهم على استعداد للمخاطرة بحياته في رحلة غالبا ما تكون طويلة وخطيرة. هم على استعداد لمواجهة الإجهاد والمعاناة".

وتابع البابا "رجاء دعونا لا نمح الأمل في قلوبهم.. دعونا لا نخنق آمالهم في السلام".

وقال البابا فرانسيس :" من الضروري أن يكون هناك التزام لدى الجميع، بما في ذلك المؤسسات المدنية والمنظمات المعنية بالتعليم والشؤون الاجتماعية والكنسية، من أجل ضمان مستقبل آمن للاجئين والمهاجرين وكل فرد".