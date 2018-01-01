وعقدت قبائل عنس، اجتماعا قبليا موسعا لمناقشة مواجهة تصعيد ميليشيات الحوثي ضد أبناء القبيلة.

وأصدرت القبائل، بيانا يحذر من التدخل في شؤون القبيلة، كما طالبت الحوثيين بسرعة إطلاق المختطفين من أبنائها.

وبحسب البيان، فقد حذرت القبائل من دخول أي أطقم عسكرية تابعة للحوثيين إلى مناطق عنس.

يأتي الموقف الأخير عقب اشتباكات بين المتمردين الحوثيين وأبناء قبائل الحدا في ذمار و قبائل همدان في محافظة صنعاء.