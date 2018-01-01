وأورد بيان للشركة التي بعثت 1500 من موظفيها لإعادة الكهرباء، أن العاصفة تتحرك الآن صوب مناطق أخرى.

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، تحذيرا برتقاليا في 40 دائرة بغرب فرنسا، فيما ضربت رياح سرعتها أكثر من 100 كيلومتر في الساعة الساحل المطل على المحيط الأطلسي.

ويندر في فرنسا أن تنقطع الكهرباء على نطاق كبير، وتنتج الدولة ثلاثة أرباع ما تحتاجه من الكهرباء من الطاقة النووية.

وحصل انقطاع مؤقت للكهرباء عن نحو 830 ألف منزل في غرب فرنسا، في يوليو 2015، بعد أن ألحق ارتفاع شديد غير معتاد في درجة الحرارة الضرر بالمحولات.



