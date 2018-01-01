كما قضت المحكمة بمعاقبة 12 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، والمشدد 5 سنوات لـ 5 متهمين، والمشدد 3 سنوات لـ 13 آخرين.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن "المتهمين قرروا ضرب السفارة للإعلان عن تواجد تنظيم داعش في قلب القاهرة، وأن أفكارهم كانت تعتمد على إحداث حالة من الفوضى في البلاد لإجبار النظام السياسي الحالي على التخلي عن الحكم وفرض الشريعة بالقوة".

واعترف المتهمون أيضا أنهم يبايعون أمير تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي.

وقال المتهمون خلال التحقيقات، إنهم "أنشأوا خلية للقيام بأعمال تخريبية في البلاد، وإنهم رصدوا سيارات نقل الأموال والقوات المتواجدة أمام البنوك، وضباط وأفراد الشرطة الذين يتولون مواجهة مظاهرات جماعة الإخوان".