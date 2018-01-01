وأدى الهجوم الذي وقع الجمعة وتبناه تنظيم "داعش"، إلى مقتل 9 أشخاص، قبل إصابة الإرهابي وإلقاء القبض عليه.

وأثناء تنفيذ الهجوم تلقى المهاجم رصاصة في قدمه من الشرطة فسقط على الأرض، لينقض عليه الموجي قبل أن يتمكن من ملء سلاحه بالرصاصات مجددا.

وقالت الداخلية إن الوزير مجدي عبد الغفار أناب مساعده مدير أمن القاهرة فى تكريم الموجي "تقديرا لموقفه المشرف والشجاع الذي ساهم وعضد من جهود رجال الشرطة في إلقاء القبض على الإرهابي، الذي حاول الاعتداء على كنيسة مارمينا بحلوان".

وحسب بيان الوزارة، نقل مساعد الوزير "تقدير السيد وزير الدخلية واعتزازه بالدور الذي قام به".