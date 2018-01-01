وقالت الوزارة إن الفترة من يناير وحتى نهاية نوفمبر عام 2017، شهدت قوع نحو 332 هجوما إرهابيا في مصر، مقارنة بعدد 807 هجمات وقعت خلال عام 2016.

وقالت الوزارة إنه خلال العام المنصرم، تم القبض على نحو 200 إرهابي يعتنق بعضهم الأفكار التكفيرية، وينتمون إلى تنظيم الإخوان الإرهابي وأجنحته المسلحة "حسم - لواء الثورة - طلائع حسم".

وأسفرت المداهمات الأمنية خلال العام الماضي، عن مقتل حوالى 180 تكفيريا، في مواجهات مسلحة مع قوات الأمن.

وأوضحت الداخلية أنه تم إحباط 76 هجوما إرهابيا خلال العام، كانت تستهدف كنائس ومنشآت حيوية بعدة محافظات.

ولا تزال السلطات المصرية تكافح للقضاء على مجموعات مسلحة متطرفة، تنشط خصوصا في شبه جزيرة سيناء، لا سيما تنظيم "أنصار بيت المقدس" التابع لتنظيم "داعش".