وأوردت وسائل إعلام محلية أن رجلا في (35 عاما) توفي بعدما أشعل ألعابا نارية في ولاية براندنبورغ جنوب غربي العاصمة برلين، وفي بلدة كلينماتشنوف شمال غربي البلاد توفي شاب (19 عاما) متأثرا بجروح قاتلة في رأسه، بينما كان يحاول إطلاق ألعاب نارية.

وذكر أطباء في العاصمة الألمانية أنهم أجروا عمليات بتر أياد لمحتفلين عانوا من إصابات شديدة من جراء الألعاب النارية وفق وسائل إعلام ألمانية.

وتحدثت تقارير عن إطلاق ألعاب نارية على ضباط في الشرطة ورجال الإطفاء.

لكن الأمر الإيجابي هذه السنة أنه لم تسجل حوادث تحرش على غرار تلك التي شهدتها كولونيا عام 2016، وذلك بعد أن اتحذت الشرطة إجراءات أمنية مشددة لحماية النساء من التحرش.