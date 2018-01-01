وقالت صحيفة "ذا صن"، إن المدافع الكرواتي سيمثل أمام المحكمة الثلاثاء، بعد مزاعم عن إدلائه بشهادة زور، في تحقيق عن الفساد في كرة القدم، مما قد يعرضه للسجن 5 أعوام في حال ثبوت التهمة.

وقال المدعي العام في كرواتيا إن لوفرين، كذب تحت القسم، بخصوص موضوع انتقاله من نادي دينامو زغرب الكرواتي إلى ليون الفرنسي في 2010.

ويعد انتقال لوفرين جزءا من تحقيق مطول مع الرئيس السابق لنادي دينامو زغرب، زدرافكو ماميتش، المتهم باختلاس 19 مليون دولار.

واستدعت المحكمة في وقت سابق لاعبين آخرين من منتخب كرواتيا، أبرزهم لاعب ريال مدريد لوكا مودريتش.

وتتهم الصحافة الكرواتية لاعبين كبارا بالتهرب من قول الحقيقة بسبب خوفهم من سلطة ونفوذ ماميتش في كرواتيا، وهو المتورط في قضايا عدة، أبرزها الاختلاس.