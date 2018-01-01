وبانتقاله للـ"حمر"، أصبح الهولندي أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم، حيث بلغت قيمة الصفقة 75 مليون جنيه إسترليني (84 مليون يورو).

وسيرتدي الدولي الهولندي القميص رقم 4، الذي اشتهر بارتدائه قائد ليفربول في مطلع الألفية، المدافع الفنلندي سامي هيبيا.

من هو فان دايك؟

ولد فيرجل فان دايك بمدينة بريدا في هولندا، في صيف 1991، لأب هولندي وأم من أصول سورينامية.

وبدأ مشواره مع فريق غرونينغن في أقصى شمال هولندا، وهو النادي الذي أخرج عددا من أساطير الكرة الهولندية مثل رونالد كومان وآريين روبن.

لعب لسيلتك الاسكتلندي لموسمين بين 2013 و2015، وأثار مستواه الثابت انتباه أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، واستطاع ساوثمبتون التوقيع مع اللاعب في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفي لعام 2015، مقابل 15 مليون جنيه إسترليني فقط.

بعدها سرعان ما أصبح فان دايك من المدافعين الأبرز في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويعود السبب لسلاسة لعبه وتعامله مع الكرة، على الرغم من طوله الفارع (193 سم)، الذي يضيف له تفوقا في الكرات الهوائية.

وقال نيل مكغينيس، كبير كشافي نادي سيلتك، عندما اكتشف موهبة فان دايك في هولندا: "إذا أردت أن تصف مدافعا بالمواصفات المثالية، هذا اللاعب لديه كل ما تحتاجه".

لعب فان دايك موسمين ونصف مع ساوثمبتون، تضمنت 80 مباراة و7 أهداف، ويتوقع أن يكون حجر الأساس في خط دفاع ليفربول الذي عانى كثيرا هذا الموسم.

بدأ فان دايك بتمثيل المنتخب الهولندي في أكتوبر 2015، لكنه فشل في التأهل معه لبطولتي أمم أوروبا 2016 وكأس العالم 2018.

ويتوقع أن يرتدي فان دايك الزي الأحمر للمرة الأولى في قمة الدوري الإنجليزي بين ليفربول ومانشستر سيتي، على ملعب آنفيلد، يوم 14 يناير المقبل.