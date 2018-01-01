وبلغت إيرادات الفيلم على مستوى العالم، 120.4 مليون دولار، خلال عطلة رأس السنة، من الجمعة حتى الأحد.

وحصد 52.4 مليون دولار داخل الولايات المتحدة و68 مليون دولار خارجها، وفق ما نقلت "رويترز".

ولا يزال فيلم "أفاتار" (2009) يحمل الرقم القياسي لأكبر العائدات العالمية مع 2.7 مليار دولار.

وأكدت "ديزني" أن "ستار وورز" سيتقدم على "بيوتي اند ذي بيست" ليحتل المرتبة الاولى العام 2017 لأفضل أداء في أميركا الشمالية.

وذكر موقع "ديدلاين.كوم" أن استوديوهات "ديزني" كانت الوحيدة التي تجاوزت عائداتها العالمية الخمسة مليارات دولار في السنوات الثلاث الأخيرة.

وكان "ستار وورز: ذي لاست جيداي" حقق 220 مليون دولار من العائدات في الولايات المتحدة وكندا اعتبارا من عطلة نهاية الأسبوع الأولى لبدء عرضه، وهو ثاني أفضل أداء في تاريخ شباك التذاكر الأميركي الشمالي وراء الجزء السابق من هذه السلسلة الشهيرة "ستار وورز: ذي فورس أويكنز".