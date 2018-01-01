وبحسب ما نقلت "ديلي ميل"، فإن المصابين مختصان في إطلاق الألعاب النارية، وكانا على متن سفينة في ساحل نيو ساوث سانترال، لكنهما قفزا منها بعد اندلاع النار، فيما كان الآلاف يتابعون بداية العروض.

وأظهرت مقاطع فيديو، ألسنة كثيفة تتعالى دفعة واحدة، كما أن الألعاب النارية انطلقت أيضا بشكل عشوائي، ذلك أن بعضها كان يسير أفقيا صوب من تجمعوا على الرمل لمشاهدة العرض.

وشوهد أطفال وهم يهرعون بعدما شبت النار، كما حاول آخرون بالآلاف أن يلوذوا بالفرار، فيما جرى الاتصال برجال الإطفاء للتعامل مع الوضع.