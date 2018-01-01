وأنهى روكتس بهذا الفوز الثمين مسلسل هزائم الفريق، الذي دام لـ5 مباريات.

وسجل بول 15 نقطة، من بين 28 على مدار اللقاء، في الوقتين الإضافيين، وأنهى المباراة باستحواذه على 6 كرات مرتدة، وإرساله 10 تمريرات حاسمة.

وخاض هيوستن آخر 10 دقائق و44 ثانية من دون هاردن، الذي سجل 40 نقطة وأرسل 11 تمريرة حاسمة قبل أن يترك الملعب وهو يعاني من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، وسيتم تقييم حالة هاردن في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وفي لقاء آخر، وصل بوسطن سيلتيكس لحاجز 30 انتصارا في الموسم بشكل مبكر عما فعله في موسم 1964-1965، وذلك عقب انتصار صعب على بروكلين نيتس.

وفاز بوسطن رغم أنه لم يسجل أي نقطة أثناء اللعب في اخر 4 دقائق و27 ثانية من اللقاء.

وفي بقية المباريات، فاز لوس أنجلوس كليبرز على تشارلوت هورنتس 106-98، فيما تغلب مينيسوتا تمبرووولفز على إنديانا بيسرز 107-90.

وفاز واشنطن ويزاردز على شيكاغو بولز 114-110 بفضل 39 نقطة سجلها برادلي بيل، فيما تغلب دالاس مافريكس على أوكلاهوما سيتيثاندر 116-113.