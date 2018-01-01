وذكرت الصحيفة أن المهاجم الأرجنتيني تمكن من التفوق على غريمه رونالدو، الذي فاز بجائزة الكرة الذهبية وجائزة أفضل لاعب في العالم من قِبل الفيفا.

واعتبرت الصحيفة أن تصويت القراء اعتمد على الأداء الشخصي للاعب الذي يظل أكثر قيمة في التقييم من البطولات الجماعية التي أحرزها الفريق.

واحتل ميسي المركز الأول في تصويت الصحيفة، بعد أن حصل على جائزة الحذاء الذهبي للدوري الإسباني برصيد 37 هدفا الموسم الماضي، كما ساهم بشكل بارز في فوز برشلونة بكأس ملك إسبانيا.

وأنهى ميسي عام 2017 بـ54 هدفا و19 تمريرة حاسمة، ويبدو أنه يسير على الطريق الصحيح في العام الجديد من أجل تحطيم هذه الأرقام مجددا.