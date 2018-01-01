وبدا أن المباراة ستنتهي دون أهداف، كما حدث في مباراة مانشستر سيتي المتصدر مع كريستال بالاس، لكن أرسنال تقدم بهدف بعدما نفذ أليكسيس سانشيز ركلة حرة اصطدمت بمنافسه جيمس مكلين ودخلت المرمى في الدقيقة 83.

لكن قبل أن يحقق أرسنال الانتصار في مباراته رقم 811 بالبريميرليغ تحت قيادة فينغر، وهو رقم قياسي يتفوق به على السير أليكس فيرغسون الذي قاد مانشستر يونايتد في 810 مباراة، احتسبت ركلة جزاء بسبب لمسة يد من كالوم تشامبرز وأدرك جاي رودريغيز التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 89.

وشعر لاعبو أرسنال بالغضب من هذا القرار، وحدث نقاش بين فينغر والحكم مايك دين، لكن في النهاية خرجت المباراة بالتعادل.

وقال فينغر لشبكة "سكاي سبورتس": "أقاتل منذ سنوات عديدة حتى يصبح الحكام محترفين لكن لسوء الحظ مستواهم لا يتقدم. من الصعب قبول ذلك".

وأصبح رصيد أرسنال 38 نقطة من 21 مباراة ويحتل المركز الخامس، بفارق نقطة واحدة عن جاره وغريمه توتنهام هوتسبير سادس الترتيب، لكنه يتأخر بـ3 نقاط عن ليفربول رابع الترتيب.