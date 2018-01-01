وبعد تصدي حارس سيتي إديرسون لركلة جزاء في الوقت القاتل تدخل جيسون بانشن لاعب بالاس بعنف ضد دي بروين ليترك لاعب الوسط البلجيكي الملعب محمولا على محفة مع وضع دعامة بساقه اليمنى.

ويرى غوارديولا ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفات المتعمدة، وطالب الاتحاد الإنجليزي للعبة بالتدخل.

وقال المدرب الإسباني: "يدرك الاتحاد الإنجليزي ما يتعين فعله ويجب أن يحمي اللاعبين".

وأضاف: "يجب أن يحمي الحكام اللاعبين. حالفنا الحظ أمام توتنهام ونيوكاسل واليوم لم نكن محظوظين. نعرف مدى القوة البدنية في إنجلترا لكن الفرق تفقد لاعبين مهمين وليس فقط في مانشستر سيتي".

ووضع تعادل اليوم حدا لسلسلة من 18 انتصارا متتاليا لكن سجل سيتي استمر خاليا من الهزيمة في 21 مباراة.

وتابع غوارديولا "18 فوزا متتاليا ليس أمرا عاديا. إنه أمر لا يصدق والمباراة المقبلة لن تكون سهلة وهناك الكثير من المباريات في ديسمبر.

وأوضح: "اللعب في أربع مسابقات والتنافس على هذا المستوى يعني أنه من المستحيل الفوز في كل المباريات".

ورفض الربط بين إصابة دي بروين والإسراع في التعاقد مع ألكسيس سانشيز لاعب أرسنال.

وقال: "لا أعرف ما سيحدث لكنه لاعب في أرسنال وأعتقد أنه سيبقى هناك وفي الاجتماعات الداخلية سنتخذ أفضل قرارات ممكنة لكن شعوري الآن أنه لاعب في أرسنال وسيظل في ناديه".