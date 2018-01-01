وغرد ترامب: "سويا، سنجعل أميركا عظيمة مجددا، عام جديد سعيد".

وتضمنت التغريدة مقطعا احتفاليا يختتم السنة الأولى للرئيس في منصبه، ويعرض لقطات له مع قادة العالم، وزيارته لضحايا الكوارث وإلقاء الخطب، وكلها مصحوبة بموسيقى ملهمة ومقاطع صوتية لترامب.

ويقضي الرئيس الجمهوري ليلة رأس السنة الميلادية في بالم بيتش بولاية فلوريدا، حيث يقع منتجع مارا لاغو.

وقال البيت الأبيض إنه اطلع على التدابير الأمنية للعام الجديد في جميع أنحاء البلاد وسيواصل رصد هذه الجهود.