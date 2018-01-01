وقضى رجل ستيني الأحد بسقوط شجرة على سيارته قرب سان-جان-بييه-دو-بور في جنوب غرب فرنسا، بحسب الدرك.

وكانت السلطات الفرنسية توقعت وصول كارمن صباح الاثنين، وهي العاصفة الثالثة التي تضرب أوروبا بعد آنا وبرونو في ديسمبر. ومنذ بعد ظهر الأحد، هطلت أمطار غزيرة على غرب البلاد رافقتها رياح شديدة.

وأفادت الأرصاد الفرنسية أن "كارمن ستتحول عاصفة خلال الليل مع دنوها من السواحل الفرنسية"، موضحة أن هذا النوع "من العواصف الشتائية العنيفة" يهب ثلاث إلى أربع مرات سنويا.

وأضافت أن الرياح الشديدة سيتسع نطاقها سريعا صباح الاثنين، متوقعة أن تراوح سرعتها بين 120 و140 كلم في الساعة على ساحل الأطلسي وكذلك في كورسيكا (جنوب شرق).