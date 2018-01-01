والكاتب البارز من مواليد محافظة السويس عام 1934، وحصل على ليسانس الحقوق عام 1956 ثم انخرط في العمل الصحفي بعدة مؤسسات.

شغل نافع منصب رئيس مجلس إدارة صحيفة الأهرام ورئيس تحريرها لسنوات طويلة كما كان نقيبا للصحفيين لدورات متتالية.

كما أجرى أحاديث صحفية مع العديد من الرؤساء والملوك ورؤساء الوزارات، وله مقالات كثيرة معنية بقضايا قومية وعالمية في مجال السياسة والاقتصاد.

ولنافع عدة مؤلفات منها (رياح الديمقراطية) و(سنوات الخطر) كما ترجم كتاب (شركاء في التنمية).

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أنه خضع لعدة عمليات جراحية كان آخرها استئصال جزء من البنكرياس بمستشفى في دبي بعد إصابته بأورام سرطانية.

وقال نجله عمر في تصريحات صحفية إن أباه توفي حوالي الساعة الواحدة اليوم الاثنين وإن إجراءات إعادة جثمانه لمصر توشك على الانتهاء.