وقال الرئيس في بيان إن "حكومة كوستاريكا تعبّر عن أسفها الشديد لمقتل عشرة ركاب أميركيين وطيارَين كوستاريكيَين بحادث جوي" حصل بمنطقة غواناكاست شمال غرب البلاد.

وكان مسؤولون قالوا بوقت سابق إن النيران اشتعلت بالطائرة عند ارتطامها بالأرض.

وقال المتحدث باسم وزارة الأمن العام كارلوس هيدالغو على حسابه في موقع فيسبوك، إن الطائرة من طراز "سيسنا 208 كارافان" وقد تحطمت في منطقة جبلية قرب منتجع بونتا ايسليتا السياحي على المحيط الهادئ.