وحسب الوكالة، تقرر تطبيق الأسعار الموضحة في الجدول أدناه، مع نهاية آخر ساعة في يوم الأحد 31 ديسمبر 2017م.

وقالت الوكالة إن بنزين 91 سيباع بسعر 1.37 ريال للتر بزيادة عن سعره السابق الذي كان يبلغ 0.75 ريال في حين سيباع بنزين 95 بسعر 2.04 ريال للتر بارتفاع عن سعره السابق الذي كان يبلغ 0.90ريال.

وسيظل سعر الديزل للشاحنات دون تغيير.

وأعلنت الجهات الرسمية أنها ستراقب الأسواق لضمان تطبيق الأسعار، وعدم التلاعب بها، وعدم انقطاع الإمدادات، وأن العقوبات النظامية ستطبق بحق كل من يرفع الأسعار قبل الموعد المعلن، أو يتوقف عن توفير المنتجات، كما ستقدم شركة أرامكو السعودية لعملائها معلومات تفصيلية توضح آليات تطبيق هذه الأسعار.