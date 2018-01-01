وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" نقلا عن المالكي الرئيس محمود عباس أصدر توجيهاته، بحضور رئيس المفوضية العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية لدى الولايات المتحدة الأميركية حسام زملط، للتشاور معه حول ما جرى في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والخطوات المستقبلية التي سيتم اتخاذها".

وأضاف المالكي "أن السفير زملط سيعود إلى واشنطن لمتابعة أعماله بعد انقضاء فترة الأعياد".

وفي وقت سابق الأحد، جدد عباس تأكيده أن القدس الشرقية هي عاصمة للشعب الفلسطيني، وذلك في الذكرى الثالثة والخمسين لانطلاق الثورة الفلسطينية وحركة فتح، وفق "فرانس برس".

وقال عباس أمام عشرات الأشخاص في محاذاة ضريح الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في رام الله "كلا، إنها عاصمة الشعب الفلسطيني الأبدية إن شاء الله".

وقرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 6 ديسمبر الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وأمر بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب الى القدس، ما أثار مواجهات دامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإدانات عارمة في العالمين العربي والإسلامي ولدى المجتمع الدولي.