وحسب تقديرات شرطة دبي، فإن نحو مليون ونصف المليون شخص من المفترض أن يكونوا قد شاهدوا احتفالات المدينة بحلول العام الميلادي الجديد.

وفي وقت سابق، قال العضو المنتدب لمجموعة "إعمار" العقارية أحمد ثاني المطروشي، إن الشركة بخطوتها الجديدة، عرض الليزر، تستعد لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعرض مذهل لألعاب الليزر.

ونقل مراسلا "سكاي نيوز عربية" فعاليات الاحتفال في منطقتي برج خليفة و"سيتي ووك" قرب برج العرب، حيث شهدتا عروض الليزر والموسيقى، فيما أحيت الفنانة اللبنانية ديانا حداد حفلا غنائيا.

وانتشر رجال الأمن في مناطق الاحتفالات في دبي، من أجل تسهيل حركة الزوار وحفظ الأمن.

وفي العاصمة أبوظبي كانت جزيرة المارية مسرحا للاحتفال بقدوم العام الميلادي الجديد، حيث رصد الآلاف اللحظات الأولى لعام 2018.

وشاهد الآلاف من المقيمين في أبوظبي الألعاب النارية التي أضاءت السماء في عدة مناطق، منها جزيرة المارية وكورنيش المدينة.