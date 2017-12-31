وقال روحاني، الأحد، في أول تعليق له على التظاهرات: "النقد شيء والعنف وتدمير الممتلكات شيء آخر. الأجهزة الحكومية ينبغي أن تؤمن مساحة للنقد والاحتجاج المشروع".

وأضاف خلال اجتماع حكومي: "الإيرانيون يتفهمون الموقف الحساس لإيران والمنطقة، وسيتصرفون على أساس مصالحهم الوطنية".

من جهة أخرى، اعتبر روحاني أنه "لا يحق" للرئيس الأميركي دونالد ترامب التعاطف مع المحتجين الإيرانيين، بعدما "وصف قبل بضعة أشهر الأمة الإيرانية بأنها إرهابية".

وأضاف: "هذا الرجل الذي يقف بكليته ضد الأمة الإيرانية لا يحق له أن يشفق على شعب إيران".