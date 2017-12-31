وأفادت وسائل إعلام أميركية أن 4 عناصر من الشرطة على الأقل أصيبوا خلال تبادل إطلاق النار مع المشتبه فيه بمقاطعة دوغلاس.

وقال قائد شرطة المقاطة في تغريدة عبر "تويتر" إن مدنيين اثنين أصيبا برصاص المشبه، الذي يعتقد أنه قتل ولم يعد يشكل خطرا.

وبدأ تبادل إطلاق النار بعدما داهمت الشرطة منزلا أٌبلغت عن وقوع شجار في داخله.

واتخذت السلطات الأميركية إجراءات أمنية مشددة في أنحاء الولايات المتحدة تحسبا لوقوع هجمات إرهابية في ليلة رأس السنة الجديدة.