وقال المصدر إن القوات الجوية قصفت سيارة ربع نقل يستقلها 4 مسلحين جنوبي مدينة رفح، مما أدى إلى تدمير السيارة ومقتل من فيها.

من جهة أخرى، ألقت قوات الأمن القبض على 7 تكفيريين في رفح و9 آخرين جنوبي مدينة العريش، خلال حملة أمنية بالمدينتين.

وأضاف المصدر أن من بين المضبوطين في العريش، 5 عناصر "شديدة الخطورة" من المسئولين عن توفير الدعم اللوجستي للمسلحين التكفيريين.

وتشن قوات الأمن المصرية حملة مكثفة للقضاء على المسلحين المتطرفين في شبه جزيرة سيناء، وأخطرهم جماعة "أنصار بيت المقدس" المنتمية لتنظيم "داعش".