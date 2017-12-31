وفشل سيتي في تحويل استحواذه على الكرة أغلب أوقات اللقاء إلى أهداف، بفضل خطة دفاعية محكمة تبناها المدير الفني لبالاس روي هودسون.

وكان بإمكان كريستال بالاس أن يلحق بسيتي هزيمته الأولى هذا الموسم، إلا أن الحارس البرازيلي إيدرسون تصدى لركلة جزاء لأصحاب الأرض نفذها الصربي لوكا ميليفوييفيتش في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وبتعادله الثاني هذا الموسم مقابل 19 انتصارا، فرط سيتي بفرصة معادلة إنجاز بايرن ميونيخ الألماني حامل الرقم القياسي لعدد الانتصارات المتتالية في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى (19).

كما فشل فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا في الانفراد بالرقم القياسي الإنجليزي من حيث عدد الانتصارات المتتالية بعيدا عن قواعده، وبقي شريكا لتشلسي في هذا الإنجاز (11 فوزا متتاليا).

إلا أن التعادل لن يكون كارثيا بالنسبة لسيتي الذي ينهي عام 2017 في صدارة الترتيب، بفارق 14 نقطة عن تشلسي حامل اللقب الذي أزاح مانشستر يونايتد عن المركز الثاني، السبت.