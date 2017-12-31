وقالت عائشة صالح في جلسة البرلمان، الأحد: "احذروا ثورة الجوعى والعطشى. أقول للوزارة (الحكومة) أين كهرباء المشاريع الزراعية في الشمال؟ أين مشروع طوكر الزراعي؟".

وبلغ حجم الموازنة الكلي 173.1 مليار جنيه سوداني (نحو 9.6 مليار دولار)، بعجز 28.4 مليار جنيه، بنسبة 2.4 بالمائة من الناتج الإجمالي،

وطبقا للموازنة، فمن المقرر أن تبلغ الإيرادات الضريبية 75.1 مليار جنيه، أي ما يعادل 64 بالمئة، والمنح 8.1 مليار والإيرادات الأخرى 33.7 مليار جنيه.

وخصص مشروع الموازنة مبلغ 23 مليارا و888 مليون جنيه لقطاع الأمن والدفاع، مقابل 5 مليارات و326 مليون للتعليم، وملياران و942 مليون للصحة.