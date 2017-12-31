وذكرت شركة "أكيو ويذر" للأرصاد الجوية أن من المتوقع انخفاض درجات الحرارة في حي مانهاتن بوسط المدينة إلى حوالي 12 درجة مئوية تحت الصفر في آخر ساعات عام 2017.

وسافر مادري كوكس (16 عاما) مع شقيقته ماتيسون (19 عاما) ووالدهما من تكساس إلى نيويورك لمشاهدة سقوط الكرة في تايمز سكوير، وهو حدث قال إنه يأتي "مرة في العمر".

وأضاف: "يستحق الأمر تحمل برودة الطقس لرؤية الكرة تسقط ليلة رأس السنة. سيكون أمرا رائعا".

وقالت ماتيسون إنها تعتزم ارتداء الكثير من الملابس على أن تحرص على أن تبدو "جميلة بعض الشيء"، كما ستشرب القهوة للشعور بالدفء.

وتتوقع الشرطة الأميركية هذا العام احتشاد نحو مليوني شخص في منطقة "تايمز سكوير" بوسط مانهاتن.

وبعد ساعات من الانتظار في الميدان سيشهد المحتفلون الكرة وهي تسقط تدريجيا على مدار دقيقة لتستقر على الأرض عند منتصف الليل لتنطلق بعد ذلك الألعاب النارية ومظاهر الاحتفال إيذانا بمولد عام جديد.

ويعود تقليد سقوط الكرة في ميدان "تايمز سكوير" سنويا إلى عام 1907 أي بعد 3 سنوات من بدء احتفال سكان المدينة بليلة رأس السنة في الميدان.

وستسقط الكرة التي يصل قطرها إلى 3.7 متر تدريجيا من مسافة 21 مترا في آخر 60 ثانية من عام 2017.