كانت الطائرة تقل 5 ركاب وطيارا عندما تحطمت في نهر هاوكسبري.

وقالت الشرطة في نيو ساوث ويلز إن غواصي الشرطة انتشلوا جثث الضحايا الستة بعد ساعات من الحادث.

ولم يتضح على الفور سبب الحادث، وقال مكتب سلامة النقل الأسترالي إنه سيحقق في الحادث.

يذكر أن الطائرة تابعة لشركة (سيدني سيبلانز)، التي تتيح للركاب فرصة رؤية بعض المعالم السياحية الأكثر شهرة في سيدني منذ 80 عاما، وفقا لموقع الشركة الإلكتروني.